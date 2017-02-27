Minik Zehranur'un katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan'ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan'ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis olayın ardından Zehranur'un ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen G.B'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Sorgularının ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan G.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B., A.B., A.Ö., V.B. ve T.B'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
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