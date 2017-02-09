09.02.2017 14:58 Minik zabıtalar denetimde

Gaziantep'te 237 minik zabıta, sabah erken saatlerde 58 okulda eş zamanlı kantin denetimi yaptı. Gaziantep'te 237 minik zabıta, sabah erken saatlerde 58 okulda eş zamanlı kantin denetimi yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında 237 ilkokul öğrencisi 6 aylık eğitim sonucunda zabıta oldu. Bu sabah Şahinbey ilçesinde bulunan 58 ilkokula Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun telsiz anonsu ile operasyon yapan 237 minik zabıta, kantinlerde denetim yaptı. Emine Konukoğlu İlkokulundaki denetime Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Okullarda bulunan kantin görevlilerinden istedikleri iş yeri ruhsatlarını inceleyen minik zabıtalar, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve hijyen koşullarını da denetledi.

Okullarda eğitimin yanı sıra denetim kontrol mekanizmasının gelişmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta müdürlüğümüzün öncülüğünde 58 ilkokulumuzda 237 öğrencimiz gönüllü olarak zabıta olmaya karar verdiler. Gerek satılan ürünlerin kalitesi, gerekse son kullanma tarihlerini kontrol ederek, zabıta müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde çalışıyorlar. Ben kendilerini bu fedakarlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu okul ziyaretini öğrencilerle ağaç dikerek ve halı sahada şut çekerek sonlandırdı.

(Orhan Erkılıç / İHA)

