09.01.2017 00:00 Minik Yağız 4 saatlik mücadelenin ardından hastaneye yetiştirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek ateşi bulunan 1 yaşındaki Yağız Eymen, kar nedeniyle kapanan köy yolunu İlçe Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından açması sonucu hastaneye yetiştirildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek ateşi bulunan 1 yaşındaki Yağız Eymen, kar nedeniyle kapanan köy yolunu İlçe Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından açması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Gürün ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kalederesi köyünde 1 yaşındaki Yağız Eymen'in solunum sıkıntısı çekmesi ve yüksek ateşinin bulunması nedeniyle ailesi ambulans çağırdı. 112 sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe özel idare ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri 4 saatlik çalışmanın ardından kapalı olan köy yolunu açtı. Köyün yolunun açılmasının ardından köye ulaşan 112 sağlık ekipleri minik Yağız'a ilk müdahaleyi köyde yaptı. Daha sonra Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek Yağız burada tedaviye alındı.

Yağız Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Yasin Kayacı / İHA)

