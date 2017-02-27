Minik Uğur'u arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları ikinci günde sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları ikinci günde sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Dursunbey'e bağlı Akyayla Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Harun Deniz (33) ve oğlu Mustafa Deniz (8) yaşamını yitirirken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Ekiplerin aracı dere içinden çıkarmasının ardından araçtan ve araç çevresinde bulunamayan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

Kazanın meydana geldiği alandan yaklaşık iki kilometre boyunca tarama yapan dalgıç ekipleri derenin içinde titiz bir arama çalışması gerçekleştiriyor. Arama kurtarma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 dalgıç, Çanakkale Deniz Polisine bağlı 3 dalgıç, AFAD'a bağlı bot ekibi sürdürüyor. Akıntısı oldukça yüksek olan derede AFAD'a bağlı bot alabora olurken, botun içinde bulunan personeller kazadan yara almadan kurtuldu. Arama çalışmaları güçlükle sürdürülürken, Bugün Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibine bağlı 15 personel de arama çalışmalarına destek verecek.

Öte yandan, cansız bedenleri bulunan Baba Harun Deniz ve Oğlu Mustafa Deniz, bugün öğle namazına müteakiben Dursunbey mezarlığına defin edilecek.

(Hüdayi Demirhan/İHA)