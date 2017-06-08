Minik öğrencilere 'fındık' anlatıldı

Trabzon'da bölgenin geçiminin büyük bir bölümünü karşılayan 'fındık' ilköğretim öğrencilerine anlatıldı.

Trabzon'da bölgenin geçiminin büyük bir bölümünü karşılayan 'fındık' ilköğretim öğrencilerine anlatıldı.

Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Ferrero Değerli Tarım Projesi'nde hedeflenen fındık kalitesini ve verimini artırma amacıyla üreticilere verilen "İyi Zirai Uygulamalar" ve "İyi Sosyal Uygulamalar" programına çocuklar da katıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde model fındık bahçesinde gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler, resim öğretmenleri ve sosyal uzmanlar eşliğinde fındık bahçelerini gezerken, kendilerine fındık tarımı ile ilgili bilgiler verildi. Etkinliklerin ardından atölye çalışması ile çocukların fındık temalı resimler yapmaları istendi. Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun ve Trabzon'da düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin bu eserleri arasında bir yarışma düzenleneceği ve ilk 3'e girenlere ödül verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Ferrero Değerli Tarım Projesi Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Gül, gelecek nesillere fındığı sevdirmek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız, fındığın geleceğine hizmet etmek adına çocuklara fındık bahçelerinde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve gelecekte hoş bir anı olarak hatırlıyor olmalarını sağlamak. Bu kapsamda Türkiye'de fındık üretimi yapılan 5 ilde yaklaşık 176 tane çocuğa ulaşıp çalışmalarımızı yaptığımız örnek bahçelerimizde fındık tarımında neler yapılıyor, bahçede resim yapmalarını sağlamayı planladık. Bu etkinlikte çocuklarımızın öğretmen eşliğinde resimler yapıyorlar. Bu resimler Eylül ayında yapılacak değerlendirmeyle ödüllendirilecek. Ağustos ayında hasat günü etkinliğimizde yapılacak" ifadelerini kullandı.

