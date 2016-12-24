24.12.2016 14:09 Minik öğrencilerden polislere destek

Van'ın Çatak ilçesinde okul öncesi öğrencilerinden polislere destek etkinliği düzenlendi. Van'ın Çatak ilçesinde okul öncesi öğrencilerinden polislere destek etkinliği düzenlendi.



Çatak Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, hakim Ahmet Demir, İlçe Emniyet Amir vekili Başpolis Başar Sarısakal, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve polisler katıldı. Konuklar, anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan asker ve polislerin yanlarında olduklarını belirten slayt gösterini izlediler. Program sonunda konuşan okul müdürü Miray Manto, 15 Temmuzda demokrasi şehitleri ve son zamanlarda haince hazırlanan bombalı eylemlerde vatanı için şehit düşen polis ve askerleri anmak için düzenlendiğini belirtti.



Program sonunda minik öğrenciler polislere çiçek verirken polislerde öğrencilere çikolata verdi.

