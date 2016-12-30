30.12.2016 16:44 Minik öğrencilerden ilçe emniyet müdürlüğüne taziye ziyareti

Erzincan'ın Tercan İlçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri Türkiye'de yaşanan hain terör saldırılarının ardından Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu. Erzincan'ın Tercan İlçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri Türkiye'de yaşanan hain terör saldırılarının ardından Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu.



Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokul Müdürü Kadir Aydın, Müdür Yardımcısı Yavuz Kaya ile öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu. Minik öğrenciler İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Aydoğan'a ve polislere beraberlerinde getirdikleri hediyeleri ve yazmış oldukları moral mektuplarını verdiler.



İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Aydoğan ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, çocuklar ile yakından ilgilenip, kendilerine ikramda bulundu.



Emniyet binasındaki MOBESE kameralarını inceleyen ve diğer birimleri gezen öğrenciler ise polisler ile fotoğrafı çektirerek, merak ettikleri soruları sorma imkânı buldu.

