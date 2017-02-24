Minik öğrenciler 10 bin fidan dikti

Şanlıurfa'da yaklaşık 400 öğrenci, Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde üniversite, Orman Bölge Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 10 bin çam fidanı dikti.

Şanlıurfa'da yaklaşık 400 öğrenci, Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde üniversite, Orman Bölge Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 10 bin çam fidanı dikti.

Çocukların ağaç dikimine teşvik edilmesi amacıyla Osmanbey Kampüsüne getirilen Halide Nusret Zorlutuna İlkokulu ve Mahmut Zengi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, büyüklerle birlikte ağaç dikti. Ağaç dikim etkinliğine katılan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ağaç dikimi için öğrencileri üniversite kampüsünde ağırladıklarını söyleyerek, okul idarecilerine ve öğrencilerine böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için teşekkür ettiğini belirtti. Öğrenciler açısından üniversitede ağaç dikmenin güzel bir anı olacağını dile getiren Rektör Taşaltın, "Böyle faydalı bir etkinlikte öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek bize yetiyor. Üniversite olarak tüm okullarımızı kampüsümüzde ağaç dikmeye bekliyoruz. Ağaç ve orman sevgisini yüreğinde taşıyan gençler bu ülkenin daha fazla kıymetini bilir. Bu etkinlikte emeği geçenler olarak başta Orman Bölge Müdürümüzü, TEMA Vakfı, Haliliye Belediyesini ve okul yetkililerimizi kutluyorum" dedi.

Şanlıurfa'nın yeşil bir örtüye kavuşması için yapılan çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü olarak desteklediklerini söyleyen Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ise "Üniversitemiz de bu konuda bizi destekledi. İlimizin yol, okul ve kurumların ağaçlandırılması için çaba sarf ediyoruz. Bu dönem dikim mevsimidir. Böyle etkinlikler çocuklarımıza çevre ve ağaç sevgisini aşılıyor. Her kurum bizimle birlikte böyle etkinlikleri yapabilir. Desteğimizi esirgemiyoruz. Bugün 10 bin çam fidanı diktik. Üniversitemizin bize olan katkılarıyla ileride buradaki tüm alanları ormanla kaplamak istiyoruz" diye konuştu.

Halide Nusret Zorlutuna ilkokulu ve Mahmut Zengi İmam Hatip Ortaokulundan yaklaşık 400 öğrenciyi bu etkinliğe getirdiklerini söyleyen TEMA Vakfı sorumlusu öğretmen Ercan Şakir, Rektör Taşaltın'a, Orman Bölge Müdürlüğüne ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öğrencilere üniversitede okuyan abi ve ablalarıyla birlikte aileleri de eşlik etti.

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