Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeren Altundaş, hazırladığı proje ile büyük beğeni topladı.

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeren Altundaş, hazırladığı proje ile büyük beğeni topladı.
Hayata geçirdiği proje ile arkadaşlarının ev de kullanmadıkları ya da az kullanılmış oyuncakları toplayan Zeren Altundaş, "Topladığımız oyuncakları okulumuzun salonunda 1-2 liradan satışa çıkardık. Buradan elde ettiğimiz gelirle ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza yardım etmeyi düşündük" dedi. Okulun ilçe temsilci öğrenci başkanı da olan Zeren Altundaş, projesine sahip çıkan ve destekleyenlere teşekkür ederken duyduğu mutluluğu dile getirdi.
4-A sınıfı Sınıf Öğretmeni Ömer Kurt, öğrencisi Zeren Altundaş'ın getirdiği projeyi hemen hayata geçirdiklerini belirterek, "Öğrencimiz Zeren'in bu duyarlılığı beni çok mutlu etti. Düşük bir ücret karşılığı kullanılmayan veya az kullanılmış oyuncakları okul salonumuzda satışa sunduk. Yoğun ilgi gördü. Başta projenin sahibi Zeren öğrencimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Yasin Haşimoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Serkan Cebeci, hazırlanan projeye destek olmak amacıyla okul idaresi olarak okulun çok amaçlı salonunda bir stand açtıklarını belirtti. Emeği geçenleri kutlayan Cebeci, bu tür proje ve faaliyetlere okul idaresi olarak her zaman destek verdiklerini hatırlattı.
(Dursun Murat Aydın / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
İlk yarıda tek gol vardı
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Soydaşlara ikamet müjdesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Oltalar birinci olmak için denize atıldı
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
Hem eğleniyor hem de kültürlerini öğreniyorlar
İlk yarıda tek gol vardı
İlk yarıda tek gol vardı
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
'MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım'
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Pote'ye 'türkü'lü isyan
Soydaşlara ikamet müjdesi
Soydaşlara ikamet müjdesi
'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek
'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek
'ABD bir gün Fetullah Gülen'i öldürecek'
'ABD bir gün Fetullah Gülen'i öldürecek'
48 saatte 100 kişi açlıktan öldü
48 saatte 100 kişi açlıktan öldü
Yarışlar nefes kesti
Yarışlar nefes kesti
Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı
Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı
Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi
Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English