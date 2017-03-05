Minik öğrenciden örnek 'oyuncak' projesi

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeren Altundaş, hazırladığı proje ile büyük beğeni topladı.

Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeren Altundaş, hazırladığı proje ile büyük beğeni topladı.

Hayata geçirdiği proje ile arkadaşlarının ev de kullanmadıkları ya da az kullanılmış oyuncakları toplayan Zeren Altundaş, "Topladığımız oyuncakları okulumuzun salonunda 1-2 liradan satışa çıkardık. Buradan elde ettiğimiz gelirle ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza yardım etmeyi düşündük" dedi. Okulun ilçe temsilci öğrenci başkanı da olan Zeren Altundaş, projesine sahip çıkan ve destekleyenlere teşekkür ederken duyduğu mutluluğu dile getirdi.

4-A sınıfı Sınıf Öğretmeni Ömer Kurt, öğrencisi Zeren Altundaş'ın getirdiği projeyi hemen hayata geçirdiklerini belirterek, "Öğrencimiz Zeren'in bu duyarlılığı beni çok mutlu etti. Düşük bir ücret karşılığı kullanılmayan veya az kullanılmış oyuncakları okul salonumuzda satışa sunduk. Yoğun ilgi gördü. Başta projenin sahibi Zeren öğrencimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yasin Haşimoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Serkan Cebeci, hazırlanan projeye destek olmak amacıyla okul idaresi olarak okulun çok amaçlı salonunda bir stand açtıklarını belirtti. Emeği geçenleri kutlayan Cebeci, bu tür proje ve faaliyetlere okul idaresi olarak her zaman destek verdiklerini hatırlattı.

(Dursun Murat Aydın / İHA)