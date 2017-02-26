Minik köpek dev fili böyle kovaladı

Köpek 'bu iş cüsse işi değil' dedi, fili böyle kovaladı.

Köpek 'bu iş cüsse işi değil' dedi, fili böyle kovaladı.

Köpeğin kararlılığından korkan fil ise çareyi kaçakta buldu. Minik köpeğin dev fili kovalaması ortaya komik görüntüler çıkarırken, o anlarsa amatör kameraya yansıdı.

