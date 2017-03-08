Minik Irmak'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde henüz 4 yaşındayken cinsel istismara uğrayan ve canice öldürülen Irmak Kupal'ın katili Himmet Aktürk'e 51 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde henüz 4 yaşındayken cinsel istismara uğrayan ve canice öldürülen Irmak Kupal'ın katili Himmet Aktürk'e 51 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Irmak Kupal, komşuları Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğramış ardından vahşice öldürülmüştü. Minik Irmak'ın katili Himmet Aktürk'ün yargılandığı davanın son duruşması bu sabah Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Himmet Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

