Minik Ceylin'in tabutuna gelinlik serildi

Komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 10 yaşındaki Ceylin Atik, İzmir Ödemiş'te gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ceylin'in tabutunun üstüne gelinlik serildi.

Komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 10 yaşındaki Ceylin Atik, İzmir Ödemiş'te gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ceylin'in tabutunun üstüne gelinlik serildi.

İzmir Ödemiş'te parka oyun oynamaya çıktıktan sonra kayıplara karışan, kaybolduktan üç gün sonra Atik ailesinin karşı binasındaki komşusunun evinde ölü olarak çıkartılan 10 yaşındaki Ceylin Atik, İzmir Ödemiş'te bulunan Sanayi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ceylin'in cenazesi, önce evinin önüne getirildi. Atik ailesi ve mahalleliler, Ceylin için gözyaşı dökerken, dualar etti. Ceylin'in tabutunun üzerine gelinlik serildi, ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Minik Ceylin'in cenazesinde de gözyaşları sel oldu. Ceylin'i yıllardır görmeyen annesi de gözyaşları içerisinde kızının tabutuna sarıldı. Cenazeye; Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ceylin'i en son 4 yaşında gördüğünü belirten annesi Ayşe Yılmaz, Ceylin'in babası Murat Atik, Ceylin'in ölmeden önce birlikte yaşadığı babaannesi Ülkü Atik ve dedesi Mustafa Atik ile Atik ailesinin yakınları katıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından Ceylin'in cenazesi Ahrandı Mezarlığında defnedilmek üzere yola çıktı. Ceylin'in tabutuna yüzlerce kişi omuz verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Ödemiş'te cumartesi öğlen saatlerinde evlerinin önünde bulunan Kazım Karabekir Parkı'nda oynamaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik, kayıplara karıştı. Torununu bir türlü bulamayan dede Mustafa Atik'e, Ş.T.'nin bir yakınının sosyal medya hesabından, "Kızınız elimizde. Bizden haber bekleyin. Polise haber verirseniz öldürürüz. Takiptesiniz" yazılı bir mesaj geldi. Tüm çabalara rağmen bulunamayan minik Ceylin, dün Atik ailesinin karşı apartmanındaki komşusunun evinde ölü olarak bulundu. Türkiye'yi yasa boğan olaya isyan eden mahalleli, Ceylin'in ölü bulunduğu binaya saldırdı, katil zanlılarını linç etmek istedi. Polis, havaya ateş açarak mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili, Kayhan Kardeşler Apartmanı'nda yaşayan daha önce iki kız çocuğunu kaybetmiş bir çocuk annesi Ş.T., eşi S.T. ve Ş.T.'nin annesi R.Ö. gözaltına alındı. Ş.T., ilk ifadesinde Ceylin'in su içmek için evlerine geldiğini, çocuğuyla birlikte oynarken düşüp öldüğünü ve bu yüzden korkup sandığa kilitlediğini söyledi. Ş.T., olayı cumartesi gecesi eşi S.T.'ye anlattığını belirtirken, S.T. ise olayı pazar günü sabah saatlerinde öğrendiğini, polise gitmeyi düşünürken evlerine operasyon yapıldığını ifade etti.



ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Ceylin'in kazaya mı yoksa cinayete mi kurban gittiği soruşturulurken, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından ön otopsi raporu da belirlendi. Buna göre, Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Nazif Harupçu / İHA)