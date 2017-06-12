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Minik Ceylin'in katil zanlısı kadın komşusu çıktı
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Minik Ceylin'in katil zanlısı kadın komşusu çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in katil zanlısı kadın komşusu çıkarken, Ceylin'in cenazesi çıkarılırken izdiham oluştu, ambulansın camları kırıldı. Polis, mahalleliyi havaya ateş açarak ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in katil zanlısı kadın komşusu çıkarken, Ceylin'in cenazesi çıkarılırken izdiham oluştu, ambulansın camları kırıldı. Polis, mahalleliyi havaya ateş açarak ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'te, 10 yaşındaki Ceylin Atik evlerinin önündeki parkta oyun oynarken ortadan kaybolmuştu. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan minik kızın ailesinin karşısındaki evden ihbar alındı. Bir koku geldiği üzerine başlatılan inceleme sonrasında bölgeye olay yeri inceleme ekipleri, ambulans sevk etti. Çok sayıda vatandaş ve minik Ceylin'in ailesi de olay yerine geldi. Yapılan incelemede minik Ceylin'in cansız bedeni evin içerisinde bulundu. Aile, 10 yaşındaki Ceylin'in ölü bulunmasıyla sinir krizleri geçirdi.

KATİL ZANLISI KADIN KOMŞUSU
Öte yandan, küçük kızın ölü bulunduğu haberi bir anda kentte duyuldu. Bir anda kalabalığın Ceylin'in ölü bulunduğu noktaya gelmesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Kızgın vatandaşlar, sloganlar eşliğinde önce güvenlik şeridini geçti. Vatandaşlar, ardından ellerindeki taşlarla 'çocuklara uzanan eller kırılsın. İdam isteriz' sloganlarıyla eve saldırdı. Araya giren polis ve olay yerinde bulunan Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ve Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada olayların büyümesinin ardından çevik kuvvet havaya defalarca ateş açtı ama yine de öfkeli kalabalık sakinleşmedi. Bölgede gerginlik sürerken, Ceylin'in cenazesi de Kayhan Kardeşler Apartmanı'ndan çıkartıldı. Ceylin'i, bir çocuk annesi komşuları Ş.K. isimli kadının öldürdüğü iddia ediliyor. Ş.T.'nin, iki çocuğunu da küçük yaşta kaybettiği, üçüncü çocuğunu uzun yıllar bekledikten sonra dünyaya getirebildiği öne sürüldü. Mahalleliler, Ceylin'in katil zanlısı olduğu iddia edilen kadının cana yakın ve insan öldüremeyecek kadar iyi biri olduğunu belirtirken, haber karşısında şoke olduklarını söyledi.
(Nazif Harupçu - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri /İHA)

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