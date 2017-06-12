Minik Ceylin'in cesedinin bulunduğu mahallede arbede

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölü bulunmasının ardından mahallede arbede çıkarken, vatandaşlar ellerindeki taşları eve attı. Polis olayları sakinleştirmek için havaya defalarca ateş açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölü bulunmasının ardından mahallede arbede çıkarken, vatandaşlar ellerindeki taşları eve attı. Polis olayları sakinleştirmek için havaya defalarca ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'te, 10 yaşındaki Ceylin Atik evlerinin önündeki parkta oyun oynarken ortadan kaybolmuştu. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan minik kızın ailesinin karşısındaki evden ihbar alındı. Bir koku geldiği üzerine başlatılan inceleme sonrasında bölgeye olay yeri inceleme ekipleri, ambulans sevk etti. Çok sayıda vatandaş ve minik Ceylin'in ailesi de olay yerine geldi. Yapılan incelemede minik Ceylin'in cansız bedeni evin içerisinde bulundu. Aile, 10 yaşındaki Ceylin'in ölü bulunmasıyla sinir krizleri geçirdi.



ELLERİNDEKİ TAŞLARI EVE ATTILAR, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan, küçük kızın ölü bulunduğu haberi bir anda kentte duyuldu. Bir anda kalabalığın Ceylin'in ölü bulunduğu noktaya gelmesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Kızgın vatandaşlar, sloganlar eşliğinde önce güvenlik şeridini geçti. Vatandaşlar, ardından ellerindeki taşlarla 'çocuklara uzanan eller kırılsın. İdam isteriz' sloganlarıyla eve saldırdı. Araya giren polis ve olay yerinde bulunan Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ve Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada olayların büyümesinin ardından çevik kuvvet havaya defalarca ateş açtı ama yine de öfkeli kalabalık sakinleşmedi. Bölgede gerginlik sürüyor.

(Nazif Harupçu - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri /İHA)