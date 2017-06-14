Minik Celal yürümek istiyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 40 günlükken geçirdiği havale rahatsızlığı sonrasında yürüme yeteneğini yitiren 7 yaşındaki Celal Doğan Kahraman, arkadaşları gibi oyun oynayıp yürümek istiyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 40 günlükken geçirdiği havale rahatsızlığı sonrasında yürüme yeteneğini yitiren 7 yaşındaki Celal Doğan Kahraman, arkadaşları gibi oyun oynayıp yürümek istiyor.

Henüz 40 günlükken geçirdiği havale (Yüksek ateş) nedeniyle beyninde hasar oluşan ve yürüyemeyen bedensel ve zihinsel engelli 7 yaşındaki Celal Doğan Kahraman'ın geçirdiği havale sonrası epilepsi nöbetleri başladı. İlerleyen nöbetler nedeniyle hayatına zor şartlar altında devam eden Celal Doğan'ın en büyük hayali ise yaşıtları gibi yürümek ve eğlenmek. Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gecekonduda zor şartlar altında yaşamını sürdüren Kahraman ailesi engelli çocukları için hayırseverlerden yardım eli bekliyor.



"BU MÜBAREK AYDA HAYIRSEVERLERİN YARDIMINA İHTİYACIM VAR"

Oğlunun engelli olarak yaşamına devam etmesine gönlünün razı olmadığını ifade eden 5 çocuk babası İbrahim Halil Kahraman (42), "Oğlum Celal Doğan, henüz 40 günlük iken geçirmiş olduğu ateşli bir hastalık nedeniyle yürüyemez hale geldi. Doktorlar oğlumun epilepsi hastası olduğunu ve tam donanımlı bir hastanede tedavi olması gerektiğini söylediler. Zor imkanlar altında oğlumun ilk ameliyatını İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdik. Oğlumun yürümesi için elimizden gelen çabayı gösterdik fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlumuzun yürümesi için gerekli olan ikinci ameliyatı gerçekleştiremedik. Kendim günde 30 liraya inşaatlarda amelelik yaparak 6 nüfuslu ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Kazanmış olduğum bu parayla evimi mi geçindireyim, yoksa oğlumu mu tedavimi ettireyim. Oğlumun yürümesi için bu mübarek ayda hayırseverlerin yardımına ihtiyacım var" diye konuştu.

(Uğur Kuş /İHA)