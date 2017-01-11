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Minik buzağının otomobil keyfi
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Minik buzağının otomobil keyfi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisindeki buzağıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisindeki buzağıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ceylanpınar ilçe merkezinde park etmiş bir aracın içerisindeki minik buzağı bir anda insanların ilgi odağı oldu. İnsanların ilgisinden memnun görünen minik buzağının sahibi, "4 günlük buzağımız hastalanınca mecburen onu otomobilin arka tarafına yerleştirdim. Veteriner hekime getirip muayene ettirdim. Buzağının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim" diye konuştu.
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