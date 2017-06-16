Minibüsteki paraları çalarak kayıplara karıştı

Bursa'da şehir içi minibüse binen bir kişi, şoförün minibüsten kısa süreliğine inmesi üzerine para kutusunda bulunan 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da şehir içi minibüse binen bir kişi, şoförün minibüsten kısa süreliğine inmesi üzerine para kutusunda bulunan 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kanalboyu-Kent Meydanı arasında yolcu taşıyan minibüs şoförü Selim Ter, peronda kalkış saatini beklerken aynı hattaki arkadaşının minibüsüne giderek onun durağa gitmesini, kendisinin bekleyeceğini belirtti. Bu sırada minibüse yolcu olarak binen 30 yaşlarındaki kişi ön koltuğa oturdu. Ardından şoför bölümünde paranın konulduğu kutuyu gören şahıs, yerinden kalkarak minibüsteki kameraya aldırmadan 500 TL parayı alıp araçtan indi.

Hırsızlığı uzun bir süre fark edemeyen minibüs şoförü Selim Ter, minibüse binen iki gence para üstü vereceği sırada paranın yerinde olmadığını gördü. Yolcuları indirerek durağa gidip kamera görüntülerini izleyen Ter, hemen polis ekiplerine haber verdi.

Osmangazi'de dolmuş duraklarında zaman zaman yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çalınan paralar şoförlerin günlük ücretinden kesiliyor. Hırsızlık olayı nedeniyle Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, araçtaki hırsızlık anı görüntülerini inceleyip hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.

(Serkan Akkuş - Abdullah Çibir/İHA)