Minibüste can pazarı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Gebze D-100 kuzey yan yol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Y.(26) idaresindeki 34 M 5774 plakalı Gebze-Harem arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, yoldaki su birikintisine girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak duvara ve reklam tabelalarına çarparak durabildi. Kazada şoför dahil 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet güçleri çevrede güvenlik alırken itfaiye ekipleri minibüsün içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, "Bir patlama duyduk, dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda minibüsün bariyerlere vurmuş olduğunu gördük. Polise biz haber verdik. Su birikintisine çok hızlı girdi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaan Kızıl / İHA)
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