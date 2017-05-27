Minibüste 20 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir minibüste yapılan aramada 20 kilo 22 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
Van'da bir minibüste yapılan aramada 20 kilo 22 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan planlı operasyon çerçevesinde il merkezinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da katıldığı operasyonda minibüsün motor kısmına yerleştirilen 39 paket halinde 20 kilo 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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