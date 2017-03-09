Osmaniye'de polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 143 kilo esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 143 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından E-90 otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında oluşturulan polis uygulama noktasında 44 KU 061 plakalı minibüs durduruldu.

Sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri detaylı arama yapmak üzere aracı emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Burada yapılan aramada, arka koltukların arkasına gizlenmiş vaziyette 143 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'dan temin edildiği öğrenilen esrarın Mersin'e götürülmek istendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Cafer S. (39) ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Kasım Karadağ/İHA)