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Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü
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Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü

Kütahya'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Aydoğmuş yönetimindeki 16 JT 802 plakalı minibüs, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Mahmut A. ile araçta bulunan Arife Cankurt, Sema Özkul, Yağmur Şahin, Ayşenur Zeybek, Zehra Polat, Ayşe Yaşar, Duygu Çil, Elif Ulger ve İlkay Demir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
(Tuna İşleyen/İHA)

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