Minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, E-96 karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Nuretttin U. (34) yönetimindeki 34 GJ 8511 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak sulama kanalına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Nurettin U., olay yerine gelen Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Nurettin U. ile yaralanan Ramazan E. (25) ve Suriyeli Muhammed Uday C. (17), ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Nurettin U., Manisa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Behzat Akcan / İHA)