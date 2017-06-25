Minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz K. yönetimindeki 45 R 8029 plakalı minibüs, yolun sol tarafında park halinde bulunan 45 BB 192 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüs şoförü Cengiz K. ve eşi Gülsüm K. (33) ile çocukları Sude K. (3), Sedat K. (5) ve Seyfullah K. (8) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü Cengiz K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Recep Şener /İHA)