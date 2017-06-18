Minibüs insanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te freni patlayan minibüs insanların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te freni patlayan minibüs insanların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak'ta seyir halinde olan 72 BA 97 plakalı yolcu minibüsü, iddiya göre, frenin patlaması sonucu insanların arasına daldı. Kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen ölü ve yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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