Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E90 Otoyolu Adana Gaziantep istikameti Taşoluk mevkisinde Sabri Taş'ın yönetimindeki 21 FA 733 plakalı minibüs, Mehmet Atıcı'nın (46) kullandığı 02 HT 795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ramazan Dağhan (23), Ziynet Dağhan (14) ve Mahmut Alkan yaralandı. 112 ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Dağhan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Sabri Taş, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kasım Karadağ/İHA)
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