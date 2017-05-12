Minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Saray ilçesinin Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine gitmekte olan Mehmet Öztürk (33) idaresindeki 59 M 8552 plakalı özel halk minibüsü ile Vize istikametine giden İlyas Demirtaş (47) idaresindeki 59 TG 533 plakalı kamyon, Çerkezköy Kavşağında çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolcu Fikriye Yıldırım (55) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mehmet Öztürk, kamyon şoförü İlyas Demirtaş ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla Çerkezköy ve Saray'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saray Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kürşad Çetinkaya'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Fikriye Yıldırım'ın cenazesi Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, Saray Kaymakamı Alp Arslan kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Fatih Kıray/İHA)