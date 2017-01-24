Minibüs devrildi: 13 yaralı

Siirt-Eruh karayolunda virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Siirt-Eruh karayolunda virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinden Siirt merkezine gelmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i olay yerine çağrılan ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine, 5'i de özel hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mehmet Niyazi Deniz / İHA)
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