Minibüs dehşetinde ölen minik Elif'ten geriye oyuncağı kaldı

Sancaktepe'de meydana gelen minibüs dehşetinde 9 yaşındaki Efe Yağız ile 4 yaşındaki Elif hayatını kaybederken ailelerin olay yerindeki feryatları yürek dağladı. Evin içerisinde ölen minik Elif'ten geriye oyuncak bebeği kaldı.

Sancaktepe'de meydana gelen minibüs dehşetinde 9 yaşındaki Efe Yağız ile 4 yaşındaki Elif hayatını kaybederken ailelerin olay yerindeki feryatları yürek dağladı. Evin içerisinde ölen minik Elif'ten geriye oyuncak bebeği kaldı.

Sancaktepe'deki minibüs dehşetinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Dursun'un cenazeleri minibüsün altından çıkarıldı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak ilk önce sokakta oynayan Efe Yağız Tepe'ye çarpan sonrasında evin duvarından içeri girerek evinde uyuyan 4 yaşındaki Elif Dursun'un ölümüne neden olan sürücünün ise yaşının 18'den küçük olduğu iddia edildi. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerine gelen aileler sinir krizleri geçirdi. Olayda yaralanan Burak T. ve Mehmet Akif T.'nin ise tedavi altına alındığı durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.



"EFE SEN ÖLME OĞLUM"

Çocukların aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay sonrası minik Efe'nin annesinin "Efe sen ölme oğlum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Yakınları ve komşuları ise kollarına girerek kadını teselli etti.



MİNİK ELİF'TEN GERİYE OYUNCAĞI KALDI

Minibüsün içerisine girdiği evde o sırada uyuduğu iddia edilen minik Elif'te minibüs ve duvarın arasında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sonra iki çocuğun cenazeleri Kartal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, minik Elif'te geriye oyuncak bebekleri kaldı.

(Cenk İşver - Metin Başar /İHA)