Minderin yıldız sultanları bu yıla damga vuracak

Yıldız Kadınlar Güreş Milli Takımı, 2017 yılının ilk kampına Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı. Yoğun bir çalışma içerisinde olan sporcular genellikle kondisyon, ağırlık ve teknik üzerinde çalışıyor.

Yıldız Kadınlar Güreş Milli Takımı, 2017 yılının ilk kampına Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı. Yoğun bir çalışma içerisinde olan sporcular genellikle kondisyon, ağırlık ve teknik üzerinde çalışıyor.

19 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa başlayan Yıldız Kadınlar Güreş Milli Takımı 2017 yılına iddialı girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da yapılan U23 Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuların çağrıldığı kampta sporcuların moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Teknik Direktör Mustafa Kocabaş, antrenörler Bekir Nahırcı, İsmail Zade, Esra Ak, Turhan Arslantürk ve Volkan Sultansuyu kontrolünde çalıştırılan sporcular ağırlık, efor, kondisyon ve teknik üzerinde eğitim alıyor. Milli Güreşçiler önümüzdeki aylarda Bosna Hersek'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Yunanistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına gidecek.

