Milyonluk faturası çıkan Elif Türkmen'e CHP'den şok!

CHP, 1.2 milyon liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'le ilgili adım attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1.2 milyonluk liralık iletişim harcamasıyla gündeme gelen Adana Milletvekili Elif Türkmen'in, Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifasını istedi.

Meclis tarafından ödenen 2016 iletişim giderlerinin ortaya çıkmasıyla, Türkmen'in iletişim harcamaları tartışma konusu olmuş, bu durum CHP yönetiminde de rahatsızlık yaratmıştı.

Parti yönetimi, bireysel bir adım atılması gerektiği yönünde yaklaşım sergilemiş ancak Türkmen'den bu adım gelmemişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun istifa talebinin, parti yönetimi tarafından Türkmen'e iletildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklama tepki konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: "Kendisiyle konuştum. Buradaki yanlışlık şurada: Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Niye sınırsız? Yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Bunun değiştirilmesi lazım."