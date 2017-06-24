Millilerin Dünya Şampiyonası sevinci

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan milli sporcu Ayşe Cora, "Kötü kaybettiğimiz bir maçtan sonra galibiyet almak, Dünya Şampiyonası dışında bizim karakterimiz için de çok önemliydi. Bu tarz mağlubiyetlerden sonra geri dönüş her zaman çok zor oluyor ama biz her zaman iyi bir takımız, karakterli bir takımız ve Dünya Şampiyonası'nı çok hak ediyorduk. Hak ettiğimize ulaştığımız işçin de mutluyuz" dedi.

