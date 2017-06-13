Millilerin Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımında 12 kişilik kadro belli oldu.
Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımında 12 kişilik kadro belli oldu. 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Çek Cumhuriyeti'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 12 kişilik kadro belli oldu. 16 Haziran Cuma günü Slovakya maçıyla turnuva perdesini açacak olan ay-yıldızlıların 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu şu şekilde:
MİLLİLER B GRUBUNDA A Milli Takım, kadın basketbolunda Avrupa'nın önde gelen 16 takımının 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın B Grubu'nda yer alıyor. Maçlarını Hradec Kralove'de, Hradec Kralove Arena'da oynayacak olan ay-yıldızlılar, B Grubu'nda mücadele edecek ve Belarus, Slovakya ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, grubundaki ilk maçında 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile karşılaşacak. Millilerimiz, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, grubundaki son maçında ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek.
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