Millilerden tatsız prova

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında deplasmanda Makedonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında deplasmanda Makedonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ taraftan Alioski'nin ortasında arka direkte Mojsov istediği gibi bir kafa vuruşu yapamayınca top farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Ilija Nestorovski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Olcay Şahan'ın gelişine şutunda top savunmadan döndü.

49. dakikada Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu kontrol eden Cengiz'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

59. dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

89. dakikada Besart Ibraimi'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ivan Trickovski'nin vuruşunda top Volkan Babacan'da kaldı.



Stat: National Arena Filip II

Hakemler: Stanislav Todorov xx, Georgi Doynov xx, Konstantin Vlaho xx

Makedonya: Stole Dimitrievski xx, Daniel Mojsov xx (Dusko Trajcevski dk. 90 ?), Kirche Ristevski xx, Ezgjan Alioski xx, Vance Sikov xx, Ostoja Stjepanovic xx, Stefan Spirovski xx, Stefan Ristovski xx (Kristijan Tosevski dk. 81 x), Ferhan Hasani xx (Aleksandar Trajkovski dk. 62 xx), Goran Pandev xx (Trickovski dk. 71 x), Ilija Nestorovski xx (Besart Ibraimi dk. 83 x)

Yedekler: David Nilsson, Filip Gacevski

Teknik Direktör: Igor Angelovski

Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, İsmail Köybaşı xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 46 xx), Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Arda Turan xx (Cenk Tosun dk. 62 xx), Olcay Şahan xx (Selçuk İnan dk. 46 xx), Ozan Tufan xx, Emre Çolak xx (Burak Yılmaz dk. 79 x), Yunus Mallı xx (Emre Mor dk. 62 x), Enes Ünal xx (Cengiz Ünder dk. 46 x)

Yedekler: Berke Özer, Harun Tekin, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Caner Erkin, Serdar Gürler, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Emre Akbaba, Volkan Şen

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Stefan Ristovski, Stefan Spirovski (Makedonya), Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Emre Mor (Türkiye)

