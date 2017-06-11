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Millilerden 4 gollü galibiyet
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Millilerden 4 gollü galibiyet

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosovayı 4-1mağlup etti.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosovayı 4-1mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi. Mücadele ay-yıldızlı ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Milli Takım, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.
Öte yandan, Kosova'da Bernard Berisha 84. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanatta ortasında ön direkte Volkan Şen'in kafa vuruşunda top kaleci Samir Ujkani'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada Oğuzhan'ın ceza yayı gerisinden ortasında ceza sahası içerinde Volkan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada Valon Berisha'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Amir Rrahmani'nin kafa vuruşumda top ağlara gitti. 1-1
31. dakikada Sekçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
39. dakikada Valon Berisha'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Donis Avdijaj'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Bernard Berisha'nın ceza sahası yan çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top dışarı gitti.
60. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
82. dakikada Yusuf'un sağ kanattan pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
84. dakikada ceza sahası içinde kendini yere bırakan Bernard Berisha hakemi aldatmaya yönelik hareket sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

---KÜNYE---
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Miroslav Zelinka xx, Ondrej Pelikan xx, Jan Patak xx
Kosova: Samir Ujkani xx (Adis Nurkovic dk. 53 xx), Amir Rrahmani xx, Fidan Aliti xx, Mergim Vojvoda xx, Alban Pnishi xx, Arber Zeneli xx (Bernard Berisha dk. 53 xx), Enis Alushi xx, Valon Berisha xx, Hekuran Kryeziu xx, Donis Avdijaj xx (Milot Rashica dk. 74 x), Atdhe Nuhiu xx
Yedekler: Bledar Hajdini, Lirim Kastrati, Avni Pepa, Besar Musolli, Herolind Shala, Fanol Perdedaj, Vedat Muriqi, Besart Berisha
Teknik Direktör: Albert Bunjaki
Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Hasan Ali Kaldırım xx (İsmail Köybaşı dk. 85 ?), Mehmet Topal x, Çağlar Söyüncü xx, Cengiz Ünder xx, Oğuzhan Özyakup xx (Yusuf Yazıcı dk. 74 xx), Selçuk İnan xx, Volkan Şen xx (Emre Mor dk. 80 xx), Ozan Tufan xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Berke Özer, Harun Tekin, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun, Enes Ünal
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Amir Rrahmani (dk. 22) (Kosova), Volkan Şen (dk. 6), Cengiz Ünder (dk. 31), Burak Yılmaz (dk. 60), Ozan (dk. 82) (Türkiye)
Kırmızı kart: Bernard Berisha (dk. 84) (Kosova)
Sarı kartlar: Enis Alushi (Kosova), Burak Yılmaz (Türkiye)

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