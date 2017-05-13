Milliler voleybolda Azerbaycan'a yenildi

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'a 3-2 yenildi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'a 3-2 yenildi.

A Grubu'ndaki 3. karşılamasında Türkiye, ev sahibi Azerbaycan'a 28-26, 13-25, 25-17, 19-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 yenildi.

Her 2 karşılaşmayı kazanmayı başaran Azerbaycan gruptan çıkmak adına büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da izledi. Bakan Kılıç'a Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral eşlik etti.



TÜRKİYE, FİLİSTİN VE PAKİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Türkmenistan'ı 25-16, 25-14 ve 25-22'lik setlerle mağlup etmişti. Türkiye, diğer karşılaşmalarını Filistin ve Pakistan ile yapacak.

Erkekler kategorisinde Türkiye, ev sahibi Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Filistin ile birlikte A Grubu'nda mücadele ediyor. B Grubu'nda ise İran, Katar, Cezayir, Suudi Arabistan ve Fas yer alıyor.

(Kamil Nadirli / İHA)