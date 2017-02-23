Milliler son dakika golüyle güldü

2018 Avrupa Futsal Şampiyonasında mücadele olacak olan Türkiye Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Tacikistan'ı som dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

2018 Avrupa Futsal Şampiyonasında mücadele olacak olan Türkiye Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Tacikistan'ı som dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Nisan ayında oynanacak olan 2018 Avrupa Futsal Şampiyonası eleme maçları öncesinde Türkiye Futsal Milli Takımı Yalova'da oynadığı ikinci hazırlık maçında son saniyede bulduğu golle Tacikistan'ı 3-2 yendi. Millilerin golleri 19. dakikada Muhammet Altunay, 37. dakikada penaltıdan Cihan Özcan ve 39. dakikada da Hüseyin Emirhan Kınlak'tan geldi. Türkiye Futsal Milli Takımı, son hazırlık maçlarını ise 15-16 Mart 2017 tarihlerinde Gürcistan'da oynayacak.

Türkiye Futsal Milli Takımı Teknik Direktör Sercan Görgülü, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Yalova'daki maçlarımızı tamamladık. Tacikistan ile 2 hazırlık maçı oynadık. 15-16 Mart'ta Gürcistan'da son hazırlık maçlarımızı oynayacağız. Gürcistan da bizim gibi alt gruptan gelerek elemelere çıktı. Bizim en son ciddi sınavımız orası olacak. Gürcistan'daki maçların ardından 8, 9 ve 11 Nisan'da Slovakya, Fransa ve Rusya maçları için hazırlanıp Kocaeli'ndeki elemelerde en iyi sonuçları almak için şansımızı deneyeceğiz. Takımın genel durumu fiziksel olarak iyi. Futsal antrenmanlarında sıkıntı yaşadığımızdan dolayı biraz zorlanıyoruz. Bunu da artık Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde birkaç gün erken kampa girerek antrenmanla aşacağımızı düşünüyorum. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. İnşallah ileride Türkiye'de güzel bir futsal ligimiz olur. Onun da katkıları milli takıma yansır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Erdinç Bulun / İHA)