Milliler Slovenya'ya gitti

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için kamp yapacağı Slovenya'ya hareket gitti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için kamp yapacağı Slovenya'ya hareket gitti.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da gerçekleştiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için Slovenya'ya hareket etti. Slovenya'da 28 Mayıs'a kadar kamp yapacak olan ay-yıldızlılar, 3 de hazırlık maçı oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off final serisinin 5. maçının ardından bu iki takımda bulunan milli oyuncular da kampa katılacak. Bu isimlerden bazıları bugün, bazıları da pazartesi günü Slovenya'ya gidecek.

Atatürk Havalimanında İHA'nın sorularını yanıtlayan Başantrenör Ekrem Memnun, çok verimli bir kamp beklediklerini söyleyerek, "İki hafta önce İstanbul'da çalışmaya başladık. Kadronun bir kısmı play-off serisi devam ettiği için henüz kampa katılamadı. Çok önem verdiğimiz Slovenya kampına gidiyoruz. Hem küçük son detaylarımızı çalışacağız hem birkaç hazırlık maçı yapıp kondisyon depolayacağız. Şu aşamada elimizdeki oyuncularla hazırlıklarımız çok verimli geçti ama eksik oyuncularımız var. Bu sene kulüpler Avrupa'da çok başarılı oldu ama bunun bedeli olarak lig uzadı, az hazırlık şansı yakaladık. Ama sorun değil, bu tatlı bir problem. Gideceğiz ve çok az bir zaman olmasına karşın yapabileceğimiz en iyi şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonasında iyi derece almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONASI, SONRA MADALYA"

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edebilecek bir pozisyona gelmek olduğunu söyleyen Memnun, "Play-off finalindeki oyuncuların bir kısmı hemen kampa katılacak, bir kısmı da pazartesi katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki beklentilerimiz, oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayıp, en iyi hazırlığı yapmak. Farkı yaratan küçük detayları en iyi hale getirmeye çalışacağız. Avrupa Şamipyonası'na çok umutlu bakıyoruz. En büyük hedefimiz mutlaka Dünya Şampiyonası'na katılacak pozisyonu almak. Bunu aldıktan sonra da mutlaka madalya almak için yarışın içinde olacağız. Madalya almak istiyoruz" dedi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)