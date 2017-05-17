Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Milliler Slovenya'ya gitti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Milliler Slovenya'ya gitti

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için kamp yapacağı Slovenya'ya hareket gitti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için kamp yapacağı Slovenya'ya hareket gitti.
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da gerçekleştiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için Slovenya'ya hareket etti. Slovenya'da 28 Mayıs'a kadar kamp yapacak olan ay-yıldızlılar, 3 de hazırlık maçı oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off final serisinin 5. maçının ardından bu iki takımda bulunan milli oyuncular da kampa katılacak. Bu isimlerden bazıları bugün, bazıları da pazartesi günü Slovenya'ya gidecek.
Atatürk Havalimanında İHA'nın sorularını yanıtlayan Başantrenör Ekrem Memnun, çok verimli bir kamp beklediklerini söyleyerek, "İki hafta önce İstanbul'da çalışmaya başladık. Kadronun bir kısmı play-off serisi devam ettiği için henüz kampa katılamadı. Çok önem verdiğimiz Slovenya kampına gidiyoruz. Hem küçük son detaylarımızı çalışacağız hem birkaç hazırlık maçı yapıp kondisyon depolayacağız. Şu aşamada elimizdeki oyuncularla hazırlıklarımız çok verimli geçti ama eksik oyuncularımız var. Bu sene kulüpler Avrupa'da çok başarılı oldu ama bunun bedeli olarak lig uzadı, az hazırlık şansı yakaladık. Ama sorun değil, bu tatlı bir problem. Gideceğiz ve çok az bir zaman olmasına karşın yapabileceğimiz en iyi şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonasında iyi derece almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONASI, SONRA MADALYA"
Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edebilecek bir pozisyona gelmek olduğunu söyleyen Memnun, "Play-off finalindeki oyuncuların bir kısmı hemen kampa katılacak, bir kısmı da pazartesi katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki beklentilerimiz, oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayıp, en iyi hazırlığı yapmak. Farkı yaratan küçük detayları en iyi hale getirmeye çalışacağız. Avrupa Şamipyonası'na çok umutlu bakıyoruz. En büyük hedefimiz mutlaka Dünya Şampiyonası'na katılacak pozisyonu almak. Bunu aldıktan sonra da mutlaka madalya almak için yarışın içinde olacağız. Madalya almak istiyoruz" dedi.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kızının gözleri önünde katliam yapan zanlı yakalandı
'Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar, domatesten başka adres arasın'
Yaşlı kadın bu kazada hayatını kaybetti
Polisi görünce kafasına ateş eden şahıs öldü
İngiltere'de 4 terör şüphelisi gözaltına alındı
2 bin 791 kişiyle dünyanın en büyük balık figürü oluşturuldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
PYD/PKK yandaşlarından alçak saldırı!
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Alman bakandan Türkiye için küstah sözler
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Rusya: Türkiye ile tüm yasaklar kalkıyor
Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu
Trump'tan basın toplantısında terörle mücadele vurgusu
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kızının gözleri önünde katliam yapan zanlı yakalandı
Kızının gözleri önünde katliam yapan zanlı yakalandı
'Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar, domatesten başka adres arasın'
'Enflasyon çığırtkanlığı yapanlar, domatesten başka adres arasın'
Yaşlı kadın bu kazada hayatını kaybetti
Yaşlı kadın bu kazada hayatını kaybetti
Polisi görünce kafasına ateş eden şahıs öldü
Polisi görünce kafasına ateş eden şahıs öldü
İngiltere'de 4 terör şüphelisi gözaltına alındı
İngiltere'de 4 terör şüphelisi gözaltına alındı
2 bin 791 kişiyle dünyanın en büyük balık figürü oluşturuldu
2 bin 791 kişiyle dünyanın en büyük balık figürü oluşturuldu
5. Nogay Futbol Ligi şampiyonu Nogay Han Spor oldu
5. Nogay Futbol Ligi şampiyonu Nogay Han Spor oldu
Ünlü iş adamının da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye FETÖ fezlekesi
Ünlü iş adamının da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye FETÖ fezlekesi
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump fotoğrafı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump fotoğrafı
'İki yıldır alınabilecek mesafe alındı'
'İki yıldır alınabilecek mesafe alındı'
Milliler Slovenya'ya gitti
Milliler Slovenya'ya gitti
Kıbrıslı liderler Mayıs ayında sonuca ulaşamadı
Kıbrıslı liderler Mayıs ayında sonuca ulaşamadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English