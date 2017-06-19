Milliler namağlup bitirdi

Kadın Basketbol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen 2017 Eurobasket'te Belarus'u 88-74 mağlup ederek, adını çeyrek finale namağlup yazdırdı.
Kadın Basketbol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen 2017 Eurobasket'te Belarus'u 88-74 mağlup ederek, adını çeyrek finale namağlup yazdırdı.
Salon: Hradec Kralove Arena Hakemler: Sergei Beliakov xx, Jelena Tomic xx, Saulius Racys xx Belarus: Ziuzkova x 2, Likhartovich xx 12, Snztsina xx 9, Papova x 5, Hasper x 2, Rytsikava x 4, Filonchyk xx 2, Kress x 4, Bentley xxx 15, Inkina x 2, Ivaschanka xx 9, Holubeva xx 8 Başantrenör: Nataliya Trafimava Türkiye: Birsel Vardarlı Demirmen x 4, Işıl Alben xx 9, Bahar Çağlar x 6, Tuğçe Canıtez xx 10, Hollingsvorth x 4, Pelin Derya Bilgiç xxx 12, Ayşe Cora xx 10, Olcay Çakır Turgut xxx 15, Şaziye İvegin Üner x 3, Tilbe Şenyürek xx 8, Cansu Köksal x 3, Esra Ural xx 4 Başantrenör: Ekrem Memnun 1. Periyot: 14-20 (Türkiye lehine) Devre: 37-47 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 48-66 (Türkiye lehine)
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