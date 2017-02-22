Milliler kazanmayı bildi

2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Türkiye, hazırlık maçında Tacikistan'ı 5-4 yendi.

2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanan Türkiye, hazırlık maçında Tacikistan'ı 5-4 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçının ilk yarısını Tacikistan 3-2 önde kapatırken, ikinci yarıda toparlanan Futsal Milli Takımı, sahadan 5-4 galip ayrılmayı başardı. Türkiye'nin gollerini 2 ve 22. dakikalarda Cem Keskin, 8. dakikada Muhammet Altunay ile 35 ve 36. dakikalarda Cihan Özcan kaydetti.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Tacikistan ile hazırlık maçı oynadık. İki takım da birbirini tanımıyordu. Maç başladıktan sonra ancak ilk yarının sonlarında birbirimizi tanıdık. İkinci yarıda biraz da oyun değişikliğiyle karşılaşmayı kazandık. Bizim amacımız tabii ki bu müsabakayı kazanmak değil. Nisan ayının başında Kocaeli'de ev sahipliğimizde yapılacak Rusya, Fransa ve Slovakya'nın ve bizim katılacağımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. Oraya hazırlanıyoruz. Buradaki eksiklerimizi de o organizasyona kadar tamamlayıp, daha iyi skorlar almanın peşindeyiz. Yalova'da Tacikistan ile bir hazırlık maçımız daha var. Yine en iyi oyunumuzla en iyi skoru almaya çalışacağız" dedi. Ay-Yıldızlılar 23 Şubat Perşembe günü Tacikistan ile Yalova 90. Yıl Spor Salonunda ikinci bir hazırlık maçı yapacak.

(Erdinç Bulun / İHA)