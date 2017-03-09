Milliler iki basamak geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Mart ayı sıralaması açıklandı. Türkiye iki basamak gerileyerek 26. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Mart ayı sıralaması açıklandı. Türkiye iki basamak gerileyerek 26. sırada yer aldı.

FIFA mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre, Türkiye 851 puanla 26. sırada yer aldı. Sıralamada Arjantin 1644 puanla 1., Brezilya 1534 puanla 2., Almanya ise 1443 puanla 3. sıradaki yerlerini korudu.

A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1042 puanla 16., İzlanda 875 puanla 23., Ukrayna 798 puanla 31., Finlandiya 342 puanla 99 ve Kosova ise 135 puanla 164. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10 ülke şöyle:



1. Arjantin (1644)

2. Brezilya (1534)

3. Almanya (1443)

4. Şili (1389)

5. Belçika (1379)

7. Fransa (1318)

6. Kolombiya (1312)

8. Portekiz (1240)

9. Uruguay (1200)

10. İspanya (1162)

