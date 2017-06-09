Milliler IHF Chalange Trophy Turnuvası'na katılacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ana eleme gruplarına katılmak için IHF Chalange Trophy turnuvasında mücadele edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ana eleme gruplarına katılmak için IHF Chalange Trophy turnuvasında mücadele edecek. 12-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Gabrovo ve Veliko Tarnano kentlerinde gerçekleşecek turnuvada milliler, A Grubu'nda Kosova, Arnavutluk ve İrlanda ile mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği IHF Avrupa Trophy turnuvasında müsabakalar 4 grupta oynanacak. Tek devreli lig usulü oynanacak olan ilk tur müsabakaları sonucunda guruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz müsabakalar oynayarak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynayacaklar. A ve B grubu müsabakaları Veliko Tarnano'da, C ve D grubu müsabakaları ise Gabrovo'da oynanacak. Müsabakalar sonucunda 3 takım 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ana eleme gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak. IHF Trophy turnuvasında 14 sporcu yer alacak ve 16-24 yaş arası sporcular mücadele edecek. Takımlar 24 yaş üstü sadece 3 sporcu kadroya dahil edebilecek.
A Grubu: Türkiye, Kosova, Arnavutluk, İrlanda B Grubu: Lüksemburg, Gürcistan, Malta, Büyük Britanya C Grubu: Kıbrıs, Bulgaristan, Andorra, Azerbaycan D Grubu: Çin, Faroe Adaları, Ermenistan, Moldova
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