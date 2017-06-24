Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası vizesi almak için Slovakya ile karşılaştı.

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası vizesi almak için Slovakya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar sahadan 72-56 galibiyetle ayrılarak İtalya'yı 68-67 mağlup eden Letonya'nın rakibi oldu. Yarın TSİ 16.00'da Letonya ile karşılaşacak olan milliler, Dünya Şampiyonası'na katılmayı da garantiledi.



Salon: Prag O2 Arena

Hakemler: Yohan Rosso xx, Tanel Suslov xx, Maj Kazuko Forsberg xx

Türkiye: Pelin xx, Ayşe xx, Olcay xx 3, Birsel xxx 7, Bahar x, Işıl xxx 15, Tugçe xxx 15, Hollingsworth xxx 20, Şaziye xx 5, Tilbe xx 2, Cansu xxx 5, Esra xx

Başantrenör: Ekrem Memnun

Slovakya: Mikulasikova x 2, Remenarova x 2, Zirkova x 3, Dudasova x, Oroszova xx 6, Balintova xxx 12, Jurcenkova xx 8, Ruzickova x 8, Vynuchalova xx 9, Kovacikova x, Slamova x 6

Başantrenör: Marian Svoboda

1. periyot: 16-9 (Türkiye lehine)

Devre: 32-28 (Türkiye lehine)

3. periyot: 57-39 (Türkiye lehine)

(Bozhan Memiş /İHA)