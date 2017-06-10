Milliler'den Letonya'ya 12 sayı fark

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 82-70'lik skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 82-70'lik skorla mağlup etti.
---KÜNYE--- Salon: Abdi İpekçi Arena Türkiye: Ayşe x 2, Olcay xx 10, Birsel xx 8, Bahar xx 10, Işıl xxx 12, Tuğçe x 1, Holingsvorth xxx 27, Tilbe x 4, Şaziye x 2, Cansu xx 6 Başantrenör: Ekrem Memnun Letonya: Paulo x 4, Gunta xx 11, Putnina xx 10, Krastina x 5, Jakobnsone xx 6, Vitola xxx 18, Laksa xx 7, Kreslina xx 9 Başantrenör: Ainars Avirgzdins
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.