Milliler 2'de 2 yaptı

2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta, U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.
2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta, U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. 2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta mücadele eden U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynadığı F Grubu ikinci karşılaşmasında, Hollanda'yı 25-13, 26-28, 25-11 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, yarın üçüncü ve son maçında aynı salonda saat 18.00'de Rusya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Hırvatistan'ı 25-18, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. (İlker Uyar / İHA)
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