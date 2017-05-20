Milliler 2'de 2 yaptı

2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta, U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta, U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt'ta mücadele eden U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynadığı F Grubu ikinci karşılaşmasında, Hollanda'yı 25-13, 26-28, 25-11 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın üçüncü ve son maçında aynı salonda saat 18.00'de Rusya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Hırvatistan'ı 25-18, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

(İlker Uyar / İHA)