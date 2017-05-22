Milli tenisçilerden 2 altın, 2 gümüş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında milli tenisçiler teklerde 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında milli tenisçiler teklerde 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Hem bayanlarda hem de erkeklerde milli tenisçiler tekler finallerinde bir birleriyle karşılaştı.



BAYANLAR FİNALİNDE 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ

Bayanlar tekler finalinde Berfu Cenigiz ve Ayla Aksu karşılaştı. İlk seti 6-3, ikinci seti 6-2 alarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ayla Aksu, altın madalya alırken, Berfu Cengiz ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye altın madalya getirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Ayla Aksu, "Çok zorlu bir maçtı takım arkadaşımla oynamak. Beraber antrenman yapıyoruz. İki haftadır fiziksel olarak yorulduk ve mental olarak da çok zor bir maçtı. Ama güzel sonuçlandı. İnşallah tekrar aynısını bir sonraki İslam Oyunları'nda devam ettiririz" dedi.

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurgulayan Berfu Cengiz de, "Hem mental hem de taktik olarak zorlu geçti. Ama altın madalya Türkiye'ye gittiği için mutluyum. İki hafa çok güzel geçti. İyi oynadık, burada iyi maçlar çıkardık o yüzden mutluyuz. Umarım bir sonraki İslam Oyunları'nda da altın madalyayı alırız" ifadelerini kullandı.



ERKEKLER FİNALİNDE 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ

Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel de rakiplerini eleyerek erkekler tekler finalinde karşılaştı. Mücadeleden 6-4'lük 2 setle 2-0 galip ayrılan Altuğ Çelikbilek altın, Anıl Yüksel ise gümüş madalya aldı.

Başarılı bir turnuva geçirdiklerini belirten Altuğ Çelikbilek, "Teklerde, çiftlerde ve takılarda 3 altın madalya aldım. Gümüşleri aldık, takım şampiyonasını da aldık. Kızlarda da aynı şekilde her şeyi aldı. Kazanabileceğimiz bütün maçları kazandık. Sadece bir birimize kaybettik. Bence bundan daha iyi bir turnuva geçiremezdik. Başta Anıl olmak üzere bütün takımı bu yüzden kutluyorum. Umarım bu başarılarımızı gelecek hafta bireysel olarak da devem ettirebiliriz" diye konuştu. Anıl Yüksel ise şu ifadeleri kullandı:

"Emeği geçen herkesi kutluyorum. Takım şampiyonasında altını aldık. Bu hafta bireysel oynadık ve arkadaşımla final oynadık. İyi geçtiğini düşünüyorum ve umarın gelecek turnuvalarda da böyle devem ederiz."

(Kamil Nadirli / İHA)