Milli tenisci Cem İlkel, Özbekistan'da ikinci oldu
Milli Tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger'da final oynadı. Belaruslu Egor Gerasimov'a 6-3 ve 7-6 mağlup olan İlkel, turnuvayı 2. olarak tamamladı.
Milli Tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger'da final oynadı. Belaruslu Egor Gerasimov'a 6-3 ve 7-6 mağlup olan İlkel, turnuvayı 2. olarak tamamladı. Özbekistan'ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger'a katılan Milli Tenisçi Cem İlkel, finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Belarus'lu Egor Gerasimov'la karşılaşan İlkel, setleri 6-3 ve 7-6 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 75 bin Dolar para ödüllü organizasyonda finale çıkan 21 yaşındaki İlkel, TEB İzmir Cup'ın ardından kariyerindeki ikinci finalini oynadı.
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