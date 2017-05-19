Milli takımdan amatöre

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Atakum Belediyespor, Azerbaycan milli takım futbolcusu Gurbatov Tural'ı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Atakum Belediyespor, Azerbaycan milli takım futbolcusu Gurbatov Tural'ı renklerine bağladı.

Samsun Süper Amatör Ligi'nde 26 maçta 25 galibiyet alarak şampiyon olan Atakum Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) hazırlıklarına da fırtına gibi başladı. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan turuncu-mavililer, iç ve dış transfere hız verdi. Azerbaycan liginde 87 maça çıkan, Azerbaycan Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Gurbatov Tural'ı transfer eden Atakum Belediyespor kadrosuna çok önemli bir ismi dahil etmiş oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gurbatov'un, UEFA Kupası'nda da 4 maçı var.

Azeri futbolcunun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Aydın, "Bu sezon hedefimiz BAL'da şampiyon olup, 3. Lig'e çıkmak. Transferlerimizi de bu doğrultu da gerçekleştiriyoruz. Gurbatov Tural'ı uzun süredir takip ediyorduk. Futbolculuğu ve karakteri çok iyi bir arkadaşımız. Kültür ve coğrafya olarak bir birine yakın ülkeleriz. Gurbatov'un zorluk çekeceğini düşünmüyorum" dedi.

