Milli Takımdan Al Tani'ye tam destek

Katarlı futbolcular, Güney Kore ile oynanan maç öncesi Emir Tamim bin Hamad Al Tani'nin tişörtleri ile ısındı.
Katarlı futbolcular, Güney Kore ile oynanan maç öncesi Emir Tamim bin Hamad Al Tani'nin tişörtleri ile ısındı. Katar Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında dün akşam Güney Kore ile karşılaştı. Futbolcular, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere tepkisiz kalmadı. Bazi Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katarlı futbolcular maç öncesi ısınmaya Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Katar tribünlerinde de Emir'e destek veren pankartlar ve fotoğraflar yer aldı. Mücadeleyi Katar 3-2 kazanırken, goller de Emir'e armağan edildi. Öte yandan Katar'ın siyasi mesajlar içeren nesnelerle sahaya çıkmasından dolayı FIFA'dan ceza alabileceği belirtiliyor.
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