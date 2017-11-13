13.11.2017 22:30 Milli takım yine yüz güldürmedi

Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçı 3-2 deplasman takımının üstünlüğü ile sona erdi. Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçı 3-2 deplasman takımının üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Kenan Karaman sol çaprazdan pasını Cenk'e verdi. Cenk'in, ceza alanı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.

16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup'un penaltı noktasına yaptığı ortaya Okay'ın yaptığı kötü vuruş auta çıktı.

17. dakikada Cengiz'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cenk'in, rakibini geçtikten sonra hafif sağ çaprazdan sert vurduğu topu kaleci Berisha tokatladı. Altı pas üzerine düşen topu Arnavutluk savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan Cengiz ile Hakan'ın paslaşması sonucunda Cengiz, ceza alanı içerisinde topla buluştu. Cengiz'in yerden altı pas içerisine doğru pasında Kenan Karaman topa dokunamadı.

24. dakikada kazanılan kornerde Hakan'ın arka direğe ortasına Çağlar kafayı vurdu ancak kaleci Berisha üzerine gelen topu rahatlıkla tuttu.

25. dakikada ani gelişen Arnavutluk atağında Roshi sağ kanattan sıfıra kadar indi. Roshi'nin yerden ortasına Sadiku gelişine vurarak topu ağlara yolladı. 0-1

39. dakikada sağ kanattan gelişen Arnavutluk atağında Roshi'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Sadiku kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

40. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farkla auta gitti.

47. dakikada Cenk Tosun'un ceza alanı içerisi sol kanat sıfırından ön direğe verdiği pasta Cengiz Ünder'in dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

54. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sol ayağıyla sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

56. dakikada ceza alanı içerisine atılan topta Sadiku topu güçlükle kontrol etti. Sadiku, Uğur'u geçmeye çalışırken boşta kalan topu Grezda sert bir vuruşla ağlara yolladı. 1-3

61. dakikada Oğuzhan'ın ara pasını Cenk Tosun topuğuyla ceza alanı içerisinde bulunan Emre Akbaba'ya bıraktı. Emre'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruş kalecinin sağından ağlara gitti. 2-3

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Berisha kurtardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Nikolov Kabakov xx, Martin Veselinov Margaritov xx, Martin Emilov Venev xx

Türkiye: Volkan Babacan xx, Barış Yardımcı xx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Serdar Aziz xx (Uğur Demirok dk. 46 xx), Çağlar Söyüncü xx, Atila Turan xx (İsmail Köybaşı dk. 46 xx), Okay Yokuşlu xx, Oğuzhan Özyakup xxx, Hakan Çalhanoğlu xx (Yusuf Yazıcı dk. 75 x), Cengiz Ünder xxx (Enes Ünal dk. 72 x), Kenan Karaman xx (Emre Akbaba dk. 60 xx), Cenk Tosun xx

Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, Selçuk İnan, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Erol Alkan

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Arnavutluk: Berisha xx, Lenjani xx (Ajeti dk. 57 xx), Hysaj xx, Mavraj xx, Veseli xx, Memushaj xx, Lilaj xx (Lila dk. 86 ?), Xhaka xx, Roshi xxx (Kamer dk. 67 xx), Grezda xx (Ajdarevic dk. 81 x), Sadiku xxx (Aliji dk. 67 xx)

Yedekler: Hoxha, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Ramadani, Balliu

Teknik Direktör: Christian Panucci

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47), Emre Akbaba (dk. 61) (Türkiye), Sadiku (dk. 25 ve 39), Grezda (dk. 56) (Arnavutluk)

Kırmızı Kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)

(Adem Akalan - Suat Metin /İHA)

