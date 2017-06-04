Milli Takım Mısır'a set vermedi

2017 FIVB World League 2. Grup'ta mücadele eden A Erkek Voleybol Milli Takımımız, Mısır'ı 3-0 mağlup etti. Grupta oynanan diğer maçta ise Çin, Hollanda'yı 3-1 yendi.

2017 FIVB World League 2. Grup'ta mücadele eden A Erkek Voleybol Milli Takımımız, Mısır'ı 3-0 mağlup etti. Grupta oynanan diğer maçta ise Çin, Hollanda'yı 3-1 yendi.



---KÜNYE---

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Dziewirz S., Hudik M.

Mısır: Ahmet Sayed, Moha Elhalim, Ahmed Abdelhay, Mohamed Abd El Rehim, Marawan Abdelhay, Masoud Mohamed, Hossam Abdalla, Omer Hassan, Ahmed Bekhet, Mustafa Abdelrahman, Ahmed Shafik, Aly Sherif, Ahmed Abdelaal, Seoudy Abdelrahman

Teknik Direktör: Fakhreldin İbrahim

Türkiye: Emre Batur, Caner Peksen, Burak Baturalp, Hasan Yeşilbudak, Yasin Aydın, Gökhan Gökgöz, Serhat Coşkun, Arslan Eksi, Mert Matic, Metin Toy, Murat Yenipazar, Caner Dengin, İzzet Ünver, Mustafa Koç

Teknik Direktör: Joshko Milenkoski

Setler: 20-25, 20-25, 15-25

Süre: 73 dk. (25, 25, 23)

(Cem Geçim / İHA)